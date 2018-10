EU-Gipfel Der Rettungsschirm kann Italien nicht auffangen

Die disziplinierende Wirkung muss weiterhin von den Finanzmärkten ausgehen. In der EU-Kommission setzen sie darauf, dass die absehbare Herabstufung Italiens durch die beiden großen Rating-Agenturen in der kommenden Woche die Regierung in Rom zur Vernunft bringen könnte. Sicher ist das nicht. „Die Märkte haben die Herabstufung bereits eingepreist“, urteilt Ceps-Ökonom Gros. Er geht davon aus, dass Italien gerade noch am Rande des Abgrunds stehen bleibt. Seine Simulationen zeigen, dass sich Italien noch eine ganze Weile am Abgrund halten kann. Weil italienische Anleihen im Durchschnitt nach acht Jahren fällig werden, schlägt der aktuelle Risikoaufschlag erst mit Verspätung auf die Staatsfinanzierung durch. Ein wachsender Schuldenberg wird aber die Staatsfinanzierung weiter verteuern. Sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die EU-Kommission arbeiten mit der Faustregel, dass jeder Prozentpunkt, um den die Staatsschuld die Schwelle von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukt übersteigt, den Risikoaufschlag um drei bis vier Basispunkte in die Höhe treibt.