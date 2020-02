EU-Gipfel Die „sparsamen Vier“ werden den EU-Haushalt nicht modernisieren

Der Kompromissvorschlag, den Ratspräsident Michel vergangene Woche vorlegte, drehte die ohnehin bescheidenen Veränderungen allerdings wieder zurück. Um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Laune zu halten, will Michel die Ausgaben für Landwirtschaft wieder etwas erhöhen. Das ist auch im Sinne Österreichs, das einen wenig kohärenten Kurs fährt. Kanzler Sebastian Kurz fordert einerseits ein moderneres Budget, ist aber mit Blick auf die eigene Klientel nicht zu Einschnitten bei der Landwirtschaft bereit.



Die „sparsamen Vier“ und Deutschland pochen gemeinsam darauf, die Gesamtsumme des Haushalts nicht allzu sehr anschwellen zu lassen. Die Frage der Modernisierung ist dabei aber insgesamt in den Hintergrund gerückt. Denn am Schluss bleibt für diese Länder ihr Nettosaldo die wichtigste Bezugsgröße; also die Differenz zwischen den Beiträgen, die sie nach Brüssel überweisen und den Rückflüssen aus den Fonds.