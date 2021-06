EU-Gipfel, Glanz und Elend Merkel scheitert mit Russland-Vorschlag

Und dann eben der große Krach über Orbans neues Gesetz. Merkel und 15 ihrer Kollegen hatten am Donnerstag schon öffentlich vorgelegt und in einem Brief Sorge um die Grundwerte der EU geäußert. Das ungarische Gesetz verbietet Publikationen, die sich mit nicht-heterosexuellen Beziehungen befassen und für Kinder zugänglich sind. Orban wiederum bezog, was selten ist, schon vor Beginn des Gipfels Stellung und wies alle Vorwürfe zurück. Diskriminierung? Alles falsch, es gehe um den Schutz von Kindern und das Elternrecht zur Erziehung. Er selbst kämpfe für Rechte von Homosexuellen, rief er in die Mikrofone.