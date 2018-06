EU-Gipfel Kann Merkel als Siegerin abreisen?

Merkel kann als Erfolg verbuchen, dass die Arbeit an der Reform der Dublin-Verordnung nun doch fortgesetzt werden soll. Zwischendurch sah es so aus, als ob die Verhandlungen auf Eis gelegt würden, weil keine Aussicht auf Einigung bestand. Die Dublin-Regeln legen bisher fest, dass Länder, in denen Flüchtlinge zum die EU betreten, zuständig für ihr Asylverfahren sind. Dieses System ist unfair, weil Länder wie Griechenland und Italien eine ungleich größere Last als Länder ohne EU-Außengrenzen tragen. Die Bundesregierung dringt darauf, dass eine Quote dafür sorgt, dass Flüchtlinge umverteilt sind. Zahlreiche osteuropäische Länder wie Ungarn lehnen dies nach wie vor entschieden ab. Die Bundesregierung kann sich vorstellen, dass Länder ihre Solidarität auch durch verstärkte Grenzkontrollen zeigen können. Aber nach Berlins Vorstellungen müssen alle Länder auch Flüchtlinge aufnehmen.