EU-Gipfel: Warum die große Euro-Reform ausfällt

Hinzu kommt ein ungelöster Streit um den Abbau von Risiken in der Eurozone. Die Nordländer wollen keinen Einstieg in eine gemeinsame Einlagensicherung, so lange die Banken in manchen Ländern noch massiv faule Kredite in ihren Büchern verzeichnen. Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra etwa weist darauf hin, dass nicht nur die Bestände an faulen Krediten minimiert werden müssen, sondern dafür gesorgt werden müsse, dass keine neuen entstehen. Bisher ist nicht klar, ob ein Zeitplan zur Risikoreduzierung ausreicht, um einen Einstieg in die gemeinsame Einlagensicherung zu beschließen. Die Franzosen erhoffen sich dies.