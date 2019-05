EU-Gipfel zu Spitzenpersonalien: Showdown zwischen Macron und Merkel

Wer kann sich Hoffnungen auf den Topjob in der EU-Kommission machen? Am Ende des Treffens sind keine konkreten Namen zu erwarten. Prognosen sind schwierig, denn im Moment kursieren in Brüssel zahlreiche Szenarien, wer wen blockieren wird. Sollte Macron Weber verhindern, so könnte sich die EVP mit einer Blockade der liberalen Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager revanchieren. An die Spitze der EU-Kommission kann nur rücken, wer sowohl unter den EU-Mitgliedsstaaten als auch im Europäischen Parlament eine Mehrheit hinter sich vereinen kann. Daher laufen aktuell auf allen Ebene Verhandlungen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez etwa speiste am Montag Abend mit Macron und trifft sich am Dienstag mit Merkel. Weil die spanischen Sozialdemokraten die größte Gruppe in ihrer Fraktion im Parlament sind, kann Sánchez zum Mehrheitsbeschaffer werden.