EU-Gipfel zum Brexit „Polen weiß, dass es Deutschland ärgern kann“

Vor allem in Großbritannien warten Einige schon lange auf diesen Moment. „Manche glauben, Bundeskanzlerin Angela Merkel werde auf die britische Premierministerin Theresa May zugehen, weil BMW das so will“, erzählt der erfahrene deutsche Europaabgeordnete Elmar Brok (CDU) über das britische Wunschdenken. Wirtschaftsvertreter und Politiker in Großbritannien hoffen, dass auf der Ebene der Chefs erheblicher Raum für Kompromisse besteht, die Europas Unterhändler bisher verwehrt haben, weil sie sich strikt an die EU-Regeln gehalten haben.