EU-Gipfel zum Brexit Warum die Briten so wenig erreicht haben

Warum konnte die EU die Verhandlungen für sich entscheiden? Und warum erreichte die britische Seite so wenig? Mehrere Gründe spielten dabei eine Rolle.



Zunächst einmal zeigten sich die 27 EU-Staaten bei den Verhandlungen extrem einig. Diese bis jetzt geschlossene Front hat selbst erfahrene EU-Diplomaten überrascht. Großbritannien ist es nicht gelungen, die Mitgliedsstaaten auseinanderzudividieren. London hatte lange gehofft, Deutschland auf seine Seite zu ziehen, weil Großbritannien ein wichtiger Absatzmarkt und Produktionsstandort deutscher Automobilhersteller ist. Ein Teil der britischen Regierung setzte darauf, dass Berlin mit Blick auf BMW und Co. Kompromisse eingehen würde. Die Bundesregierung zeigte aber – wie alle anderen EU-Regierungen – keinerlei Bereitschaft, EU-Grundprinzipien wie den Binnenmarkt aufzuweichen. Den Europäern war auch schon sehr früh in den Gesprächen die Solidarität mit Irland wichtig. „Die Interessen des Mitgliedslands, das bleibt, sind uns näher als die des Landes, das geht“, so ein Unterhändler.