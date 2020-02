EU-Gipfel zum Haushalt scheitert Merkel: „Differenzen waren zu groß“

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Gipfel in Brüssel keine Einigung in ihrem Haushaltsstreit erreicht. Die Differenzen seien zu groß gewesen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitagabend. Es sei nicht möglich gewesen, sich auf den Finanzrahmen der Staatengemeinschaft bis 2027 zu verständigen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. „Wir brauchen mehr Zeit“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel.