EU-Haushalt Kleine Schecks für alle Mitgliedsstaaten

Die Zahlen sind seitdem im Fluss. Die EU-Kommission hat Ende Mai einen Vorschlag für den MFR vorgelegt, der möglichst allen gefallen soll. „Mit vielen kleinen Schecks für einzelne Mitgliedsstaaten“, wie Finanzexperte Becker es formuliert. Bei den Gipfeln wird der Verteilungskampf in den kommenden Wochen mehr oder weniger offen ausgetragen werden.



Italien und Spanien werden dafür kämpfen, dass die rund 80 Milliarden, die bisher für sie jeweils im Konjunkturprogramm namens Next Generation EU vorgesehen sind, erhalten bleiben. Das von der Corona-Pandemie kaum getroffene Polen ist zufrieden mit den 40 Milliarden Euro an Zuschüssen, die eingeplant wurden. Frankreich argumentiert bereits, dass die Kriterien für die Geldvergabe stärker an den Auswirkungen der Coronakrise festgemacht werden müssten, etwa indem Sterbezahlen berücksichtigt werden und nicht nur variable Faktoren wie Arbeitslosigkeit.