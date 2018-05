EU-Haushalt: Oettingers Verwirrspiel mit den Budgetzahlen

Landwirte und strukturschwache Regionen könnten künftig also weniger Geld aus Brüssel bekommen, als erwartet. Konkret hat der Haushaltsausschuss errechnet, dass Landwirten nach Oettingers Plänen Einschnitte von 15 Prozent bevorstehen. Oettinger hatte bisher von einer Reduzierung von fünf Prozent gesprochen. Bei der Kohäsion wird nach der Berechung des Haushaltsausschusses künftig zehn Prozent gespart und nicht sieben Prozent, wie von Oettinger angeführt. Diese Zahlen wären eine gute Nachricht für Nettozahler wie die Niederländer, die in diesen Bereichen stärkere Kürzungen gefordert hatten. Aber gleichzeitig hat Oettinger auch die Zahlen für zukunftsorientierte Ausgaben schöngerechnet, die nach dem Willen der Nettozahler steigen sollten. Der Aufschlag bei der Forschung fällt nach dem Papier deutlich kleiner aus als die von Oettinger angekündigten 50 Prozent. Um gerade einmal 13 Prozent sollen die Forschungsausgaben künftig wachsen. Und auch die Verdoppelung des Erasmus-Programms bleibt eine bloße Ankündigung: In Wirklichkeit wird das Plus nur bei 77 Prozent liegen. “Diese Zahlen sind offenbar vom Wunsch geleitet zu verwirren”, beklagt die Sozialistin Thomas. “Die Zahlen werden so verwendet, dass Vergleiche unmöglich sind”, kritisiert auch der polnische Christdemokrat Jan Olbrycht.