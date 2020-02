EU-Haushalt Vor dem EU-Gipfel sind alle unzufrieden

Doch seit Michel am vergangenen Freitag seinen Kompromiss für die mittelfristige Finanzplanung der EU vorgelegt hat, fühlen sich all jene bestätigt, die den Liberalen als politisches Leichtgewicht ansehen. Das Zahlenwerk macht eine Einigung beim EU-Gipfel zu den künftigen Finanzen der Union nicht leichter. Niemand ist zufrieden mit Michels Vorschlag. Wenn sich die Europa-Minister der EU-Mitgliedsstaaten am Montagnachmittag damit beschäftigen, dürfte dies sehr deutlich zum Ausdruck kommen.

Gewiss, beim Streit um´s Geld ist der Kompromiss in der EU immer schwierig. Nettoempfänger wollen mehr, Nettozahler pochen dagegen auf einen möglichst kleinen Haushalt. Michel hat nun aber einen taktischen Fehler begangen, indem die Nettozahler verprellt hat. Ohne die wird es aber keinen Durchbruch geben.