EU-Investitionsinitiative „Efsi“ Rechnungsprüfer kritisieren Junckers Prestigeprojekt

Die EU-Rechnungsprüfer sehen Mängel bei der milliardenschweren Investitionsinitiative „Efsi“. Die Angaben zu den angestoßenen Investitionen seien womöglich überhöht, teilte der EU-Rechnungshof am Dienstag mit. Ein Teil der Gelder sei zudem an Projekte gegangen, die auch aus anderen öffentlichen oder privaten Quellen hätten finanziert werden können. Zudem seien die meisten Investitionen größeren EU-Staaten in Westeuropa zugute gekommen, in denen es bereits gut etablierte nationale Förderbanken gebe.