EU-Klimapolitik Die Gaspreisexplosion gefährdet von der Leyens Green Deal

Zu diesem ohnehin schon schwierigen Szenario kommen nun explodierende Energiepreise hinzu. In zahlreichen Ländern Europas legen Regierungen gerade Sonderprogramme auf, um die Marktentwicklung abzufedern. In Italien macht Ministerpräsident Mario Draghi drei Milliarden Euro aus dem Haushalt locker, um ärmere Haushalte zu entschädigen. In Spanien hat die Regierung entschieden, dass Stromversorger die Elektrizität nicht abstellen dürfen, auch wenn Rechnungen offenbleiben. Die Angst vor einem kalten Winter, in dem sich die Stimmung der Bevölkerung aufheizen könnte, sitzt in Europas Hauptstädten tief. 50 Millionen Haushalte in der EU leben schon in Energiearmut, schätzt die EU-Kommission.