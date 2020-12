EU-Klimaziele Die echte Bewährungsprobe beim Klimaschutz steht Europa noch bevor

Als erstes muss allerdings ein Kompromiss mit dem Europäischem Parlament erzielt werden. Das wird schwierig genug. Die Europa-Abgeordneten finden ein Einsparziel von 55 Prozent nicht ambitioniert genug und hatten sich bereits mit einer knappen Mehrheit für 60 Prozent ausgesprochen. Gut möglich, dass sich beide Institutionen in der Mitte bei 58 Prozent treffen werden.

Verglichen mit den bisher geplanten Einsparungen von 40 Prozent wäre das allerdings ein völlig neues Szenario. Umfassende Anpassungen an den bisherigen Plänen wären in allen Mitgliedsstaaten notwendig. Der Streit auf dem EU-Gipfel in der Nacht von Donnerstag gab schon einen Vorgeschmack auf künftige Auseinandersetzungen zwischen den Ländern. So soll etwa ein Modernisierungsfonds Regionen, die bisher von fossilen Brennstoffen, etwa Kohle, abhängen, den Übergang finanziell erleichtern. Polen verlangte in der Nacht konkrete finanzielle Zusagen für seinen Energiesektor. Die anderen Mitgliedsstaaten wollten sich zum aktuellen Zeitpunkt darauf aber nicht festlegen.