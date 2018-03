EU-Kommissarin Mariya Gabriel: „Ich spiele das Spiel“

Also schickte Borissov seine Vertraute Gabriel in die Kommission, die nach eigenen Aussagen nie mit ihrem Aufstieg gerechnet hatte. Nun füllt sie den Posten diszipliniert aus. „Ich spiele das Spiel“, sagte sie einem Vertrauten. Wie Oettinger betritt sie mit dem Thema Neuland: „Ich habe mich gefragt, ob ich dem gewachsen sein werde.“ Aber schon im Europäischen Parlament waren ihr Fleiß und ihre Ausdauer legendär. Gabriel liest ihre Vorlagen, hat Zahlen und Fakten im Griff und weiß, dass sie sich auf ihre Beamten verlassen kann. An diesem Dienstag wird sie eine Initiative zu W-LAN vorstellen. In der ganzen EU soll es kostenlose Punkte geben, mit dem Plan will die EU-Kommission bei den Bürgern punkten.