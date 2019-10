EU-Kommission Junckers umstrittener Topbeamter Selmayr bekommt einen Orden

Für den geschassten Top-Beamten gibt es nun einen kleinen Trost. Kommende Woche verleiht die Republik Österreich dem Juristen einen Orden. Das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich ist immerhin die dritthöchste Auszeichnung, die das Land zu vergeben hat. Selmayr wird den Orden am Dienstag in Brüssel in Empfang nehmen.