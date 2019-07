EU-Kommission Personalie Selmayr gefährdet Wahl von der Leyens

Die Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin sei vor Selmayr gewarnt worden, heißt es aus der CDU. Doch weil die Vertrauten, die sie aus Berlin mitgebracht habe, den EU-Betrieb nicht ausreichend kennen würden, stütze sie sich nun auf den Juristen. Das Übergangsteam, das von der Leyen offiziell berät, ist mit Vertrauten Selmayrs besetzt.



Eine ungeschriebene Regel macht es unwahrscheinlich, dass Selmayr auf seinem bisherigen Posten des Generalsekretärs bleiben kann. Der oberste Beamte und die Präsidentin der EU-Kommission dürfen nicht aus demselben Land kommen. In Brüssel wird deshalb spekuliert, dass Selmayr von der Leyens Kabinettchef werden könnte. „Martin macht den Putin“, heißt es in der EU-Kommission in Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der zwischendurch zwecks Machterhalt auf den Posten des Ministerpräsidenten wechselte.



Sollte von der Leyen am Dienstag gewählt werden, will sie sich frühestens am Mittwoch zu Personalien äußern. EU-Diplomaten deuten an, dass der Posten des Generalsekretärs an einen Franzosen gehen soll.