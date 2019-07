EU-Kommission verzichtet: Doch kein Schulden-Strafverfahren gegen Italien

Der Internationale Währungsfonds IWF warnte bereits, der Kurs der Regierung könne die Wirtschaft in Italien schwächen. Das Niveau der Sozialleistungen sei im Vergleich zu international bewährten Modellen sehr hoch. Die Rentenlast auf den Haushalt drohe weiter zu steigen. An den Märkten sorgte der wirtschaftspolitische Kurs Italiens in den vergangenen Monaten für Turbulenzen.