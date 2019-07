EU-Kommission Von der Leyen will umstrittene europäische Einlagensicherung aufbauen

Berlins Ablehnung gerät nun unter Druck. Ursula von der Leyen, die am morgigen Dienstag von den Europa-Abgeordneten zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt werden möchte, sagt den Abgeordneten der liberalen und sozialdemokratischen Fraktionen explizit zu, dass sie die Bankenunion vervollständigen will. Damit kommt die ungeliebte Einlagensicherung, in EU-Kreisen bekannt unter ihrem Kürzel Edis, mit Wucht auf die Tagesordnung zurück. Von der Leyen macht die Ankündigung in ihren Briefen an die beiden Fraktionen. Am morgigen Dienstag will sie ein umfassendes Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre vorstellen. Noch ist unsicher, ob sie bei der Abstimmung um 18 Uhr eine ausreichende Mehrheit an Stimmen hinter sich vereinen kann.