EU-Kommission : Webers Konflikt mit Macron wird zum Karrierekiller

Manfred Weber (CSU) hat seine Chancen gesenkt, Präsident des Europäischen Parlaments zu werden, indem er sich an der Demontage der französischen Kommissars-Kandidatin Sylvie Goulard maßgeblich beteiligt hat. „Weber kann sich seinen Plan abschminken, in zweieinhalb Jahren Präsident des Europäischen Parlaments zu werden“, heißt es in der CDU, wie die WirtschaftsWoche berichtet. Unions-Quellen zufolge hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Telefonat Weber ihren Unmut darüber mitgeteilt, dass das Europäische Parlament die fachlich qualifizierte Französin zurückgewiesen hat.