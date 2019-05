EU-Kommissionschef Bis Ende Juni soll Juncker-Nachfolge geklärt sein

Mit der Suche ist nun der ehemalige polnische Premier Tusk betraut. Er will einem Insider zufolge für jede Position nur einen Namen präsentieren. „Es ist nicht garantiert, aber das ist der Plan“, sagte ein EU-Vertreter. Zur Vorbereitung habe Tusk beim Gipfel die „Befindlichkeiten“ der EU-Staats- und Regierungschefs ausgelotet. Es gehe dabei um deren Vorstellungen und Anforderungen an die Bewerber. Dabei gelte es, die Balance hinsichtlich der Geografie, der Parteizugehörigkeit und der Geschlechter zu beachten.



Zuvor hatte im Parlament das Ringen um den neuen EU-Kommissionspräsidenten begonnen. Die Spitzen der Fraktionen im Haus bestehen darauf, dass nur einer der Bewerber der Fraktionen den Vorsitz der Kommission übernehmen darf. Allerdings einigten sie sich nicht auf einen der Kandidaten, auch nicht auf den EVP-Spitzenmann Weber, den Chef der größten Fraktion im neuen Parlament. Das Ergebnis der Wahl am Sonntag macht es für CSU-Vize Weber nicht einfacher, der nach einer Umfrage auch in der deutschen Bevölkerung nur von einer Minderheit unterstützt wird. Die EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, stürzte auf 23,6 (2014: 29,4) Prozent ab, auch die Sozialdemokraten verloren massiv. Damit büßten die beiden Parteien nach jahrzehntelanger informeller großer Koalition ihre absolute Mehrheit ein und müssen sich neue Partner suchen, um das Sagen zu haben. Dafür bieten sich die Liberalen und die Grünen an.