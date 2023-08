EU-Kommissionschefin Ursula allein zu Haus

Europa müsste in den kommenden Monaten eine konzentrierte Debatte über die eigene Rolle in der Welt führen und Schlüsse daraus ziehen. Stattdessen wird die Taktiererei um Posten beginnen. Frankreich liebäugele mit einem Mega-Ressort, das Binnenmarkt und Handel kombiniere, heißt es. Wieder einmal wird Europa mit sich selbst beschäftigt sein. Schlagkräftigkeit entsteht so nicht.



