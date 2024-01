EU-Lieferkettenrichtlinie Alle werden verlieren, wenn Brüssel hier ernst macht

Vor weiteren Verschlechterungen warnen acht große Wirtschaftsorganisationen, darunter die Stiftung Familienunternehmen und Politik, die Metall- und Elektroindustrie, der Maschinenbau und die Chemieindustrie. Sie alle richten einen Appell an die EU: Die geplante EU-Lieferkettenrichtlinie darf so nicht kommen. Hier geht es nicht um typische Lobbyreflexe, sondern darum, die EU davor zu bewahren, sich hoffnungslos in planwirtschaftlicher Feinsteuerung zu verlieren.