EU-Masterplan für erneuerbare Energie EU-Kommission setzt bei der Produktion grüner Technologien auf Interventionismus

Die EU will bis zur Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral werden, ist dabei jedoch auf Technologie aus Drittstaaten angewiesen. Um die Abhängigkeit von Ländern wie China zu reduzieren, schlägt die EU-Kommission einen interventionistischen Ansatz vor, der in der Ampel-Koalition für Streit sorgen dürfte. Im Masterplan „Net Zero Industry Act“, den die EU-Kommission am 14. März vorstellen wird, sind feste Zielgrößen für den Selbstversorgungsgrad vorgesehen. Dies geht aus einem Entwurf des Papiers vor, der der WirtschaftsWoche vorliegt. Bis 2030 soll die EU 40 Prozent ihres Bedarfs an Technologien für erneuerbare Energien aus heimischer Produktion decken, heißt es in dem Papier.