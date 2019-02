EU muss über Richtlinie abstimmen Schicksalstag für Nord Stream 2

Am Donnerstag dann die Überraschung: Frankreich kündigte an, für die EU-Gasrichtlinie stimmen zu wollen. Eine Sprecherin des Pariser Außenministeriums bestätigte am Nachmittag, was zuvor bereits die Gerüchteküche brodeln ließ: „Frankreich hat vor, die Annahme der Direktive zu unterstützen“.