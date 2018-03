Europäisches Parlament fordert Maßnahmen gegen Tachobetrug

In Brüssel heißt es, dass bisher die Automobilindustrie wenig Interesse an der Bekämpfung des Tachobetrugs habe. Wenn Gebrauchtwagen billiger würden, dann würden Kunden keinen Neuwagen mehr kaufen, so der Verdacht. Ertug beziffert die künstliche Wertsteigerung in seinem Bericht auf 2000 bis 5000 Euro – je nach Fahrzeugsegment. Soziale Gruppen mit einem geringeren verfügbaren Einkommen seien überproportional von Kilometerzählerbetrug betroffen.