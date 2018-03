Brexit: Kein Sozialdumping in Großbritannien

Das Europaparlament will einem möglichen Brexit-Abkommen nur zustimmen, wenn Großbritannien sich darin zur Einhaltung von EU-Sozialstandards verpflichtet. So müsse Großbritannien auch nach dem Austritt aus der Europäischen Union Schutzmaßnahmen gegen Sozialdumping ergreifen, heißt es in einem Positionspapier, das am Mittwoch vom EU-Parlament in Straßburg verabschiedet wurde.