EU-Plastikabgabe für Coronapaket Deutsche Industrie kritisiert „Gift für Wohlstand“

In Deutschland fällt nach ihren Angaben pro Jahr eine Menge von etwa. 220 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf an, im europäischen Durchschnitt etwa 170 Kilogramm.



