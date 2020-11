EU-Ratspräsidentschaft „Die große Koalition blockiert mehr Steuertransparenz in Europa“

Darüber hinaus seien die Informationen, die De Masi gerne hätte, „wegen des noch nicht abgeschlossenen Willensbildungsprozess in der Bundesregierung nicht vom Auskunftsanspruch des Parlaments umfasst“. Im Bundestagsbüro des Linken-Abgeordneten war man irritiert. Nicht allein wegen der geringen Aussagekraft der Antwort, so etwas ist man leider gewohnt, sondern weil De Masi und seinen Mitarbeitern diese Formulierung nur allzu bekannt vorkam.



Bereits im Frühjahr hatten sie die Bundesregierung nach ihren Plänen für das CBCR gefragt, und in großen Teilen eine wortgleiche Antwort erhalten. Dabei hatte sich die Regierung bei De Masis zweiter Anfrage extra zwei Wochen mehr Zeit für die Antwort erbeten – nur um dann letztlich doch wieder darauf zu verweisen, dass man sich weiter abstimmen müsse.



Kein Fortschritt seit Monaten also. „Die große Koalition blockiert mehr Steuertransparenz in Europa“, folgert und kritisiert De Masi. „Das ist ein Skandal.“ Während der Ratspräsidentschaft müsse die Bundesregierung neutral agieren. „Jetzt wäre die letzte Chance, zu beweisen, dass Europa sich mit den Steuertricks von Amazon, Google und Co. anlegt“, so De Masi weiter.