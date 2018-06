EU-Reformgipfel in Meseberg: Merkel und Macron stärken sich den Rücken

Im vergangenen September präsentierte Macron in einer Rede an der Pariser Sorbonne seine Reformideen. Erst vor wenigen Wochen reagierte Merkel in einem Zeitunginterview mit eigenen Vorschlägen. Da stand der Termin schon fest: An diesem Dienstag sollten die bilateralen Gespräch zu einem vorläufigen Ergebnis kommen. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, irgendwo im brandenburgischen Nirgendwo nördlich von Berlin, sollten die Weichen gestellt werden für die Zukunft Europas.