Dabei forderte er die Regierung in London auf, bei den Gesprächen auf die EU zuzugehen. Er begrüße, dass Großbritannien vor einem Monat detailliertere Vorstellungen vorgelegt habe, wie die Beziehungen zwischen EU und dem Land nach dem Brexit aussehen sollten, sagte Coveney. Damit gebe es zumindest eine Basis für weitere Gespräche. "Ich hoffe, dass die britische Regierung in der Lage sein wird, diese Position über die Zeit noch weiterzuentwickeln", sagte der Ire. Am wichtigsten für die irische Regierung ist die Lösung der Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland, die nach dem Brexit eine Außengrenze der EU wäre. Diese Frage gehört zu den größten Knackpunkten bei den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen.