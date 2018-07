EU unzufrieden mit Mays Plänen Ein Brexit ohne Abkommen wird immer wahrscheinlicher

Barnier erinnerte daran, dass nur noch 13 Wochen Zeit blieben, um eine Vereinbarung vor dem nächsten EU-Gipfel im Oktober auf den Weg zu bringen. Der Zeitplan ist nach Ansicht der EU nötig, damit ein Brexit-Abkommen von den Mitgliedsländern vor dem Tag des britischen Austritts am 29. März 2019 ratifiziert werden kann. Nach Angaben Barniers sind 80 Prozent der Vereinbarung bereits festgezurrt. Die Brexit-Verhandlungen stocken in entscheidenden Punkten – vor allem in der irischen Grenzfrage, wie die 27 verbleibenden EU-Staaten am Freitag in Brüssel nach Beratungen festhielten. EU-Unterhändler Michel Barnier forderte London auf, schnell an Vorschlägen zu arbeiten. Es blieben nur noch 13 Wochen, um eine Einigung zu finden. Für das Problem müsse es eine Art Rückversicherungs-Plan geben, forderte Barnier.