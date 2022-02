EU-Verordnung gegen Halbleitermangel EU-Chips Act: Willkommen in der Planwirtschaft

„Sensibel“ steht auf den Dokumenten, die derzeit in kleinstem Kreis in der EU-Kommission in Brüssel kursieren. „Nicht in der Öffentlichkeit lesen“, werden die Empfänger ausdrücklich gewarnt. Der Entwurf für einen europäischen Chip Act, den EU-Industriekommissar Thierry Breton am Dienstag vorstellen wird, hat es in sich. Wie erwartet, werden Milliarden schwere Subventionen für die Halbleiterindustrie vorgeschlagen, um künftige Engpässe zu vermeiden. Eine Überraschung sind dagegen die umfassenden Durchgriffsrechte für die EU-Kommission, die Breton vorschlägt. Sie soll im Extremfall subventionierte Unternehmen zu Lieferungen an bestimmte Branchen zwingen können.

Die EU-Kommission unterstreicht den Ernst der Lage. Der aktuelle Chipmangel könnte zentrale Branchen wie Gesundheit, Verkehr, Energie, Verteidigung, Sicherheit und Raumfahrt beinträchtigen, heißt es in dem Verordnungsvorschlag, der der WirtschaftsWoche gemeinsam mit zwei begleitenden Dokumenten vorliegt. „Es besteht die Gefahr, dass sich die grüne und digitale Transformation der Union verzögert“, heißt es.

Um die Versorgungssicherheit künftig zu sichern, will die EU-Kommission die Chip-Produktion in Europa bis 2030 vervierfachen. Die EU-Kommission hatte bisher das Ziel gesetzt, dass die EU bis 2030 insgesamt 20 Prozent der weltweiten Chips produzieren soll. „Weil erwartet wird, dass sich der Markt bis 2030 verdoppelt, muss sich die Produktion vervierfachen“, heißt es in dem Papier.