EU-Verordnung gegen Halbleitermangel EU-Kommission will Chip-Produktion in Europa vervierfachen

„Sensibel“ steht auf den Dokumenten, die derzeit in kleinstem Kreis in der EU-Kommission in Brüssel kursieren. „Nicht in der Öffentlichkeit lesen“, werden die Empfänger ausdrücklich gewarnt. Der Entwurf für einen europäischen Chip Act, den EU-Industriekommissar Thierry Breton am kommenden Dienstag vorstellen wird, hat es in sich. Wie erwartet, werden milliardenschwere Subventionen für die Halbleiterindustrie vorgeschlagen, um künftige Engpässe zu vermeiden. Eine Überraschung sind dagegen die umfassenden Durchgriffsrechte für die EU-Kommission, die Breton vorschlägt. Sie soll im Extremfall subventionierte Unternehmen zu Lieferungen an bestimmte Branchen zwingen können.