EU-Verpackungsverordnung: „Hunderte Recyclingbetriebe sind in Gefahr“

Wieso?

Rezyklate, also wiederverwertete Kunststoffabfälle, sind in der Produktion häufig teurer als herkömmliche Kunststoffe aus Erdöl. Die Nachfrage nach Rezyklaten ist derart eingebrochen, dass einige unserer Mitgliedsunternehmen wirklich überlegen, ob sie weiterhin Kunststoffrecycling betreiben sollen. Sie haben viel Geld in solche Anlagen investiert, die nun nicht mehr rentabel sind. Daher ist die Verordnung so wichtig, weil sie einen Mindesteinsatz von Rezyklaten in Verpackungen vorsieht und damit die Nachfrage nach vorantreibt.