EU-Wahl Brexit-Partei überflügelt Volksparteien bei Wahlumfrage

Ursprünglich war der EU-Austritt Großbritanniens für Ende März geplant. Nach einem gewährten Aufschub bleibt das Vereinigte Königreich nach derzeitigem Stand aber bis höchstens Ende Oktober in der EU und muss deshalb an der Wahl des Europäischen Parlaments teilnehmen. May verhandelt nun mit Labour, um eine Mehrheit im Parlament für ihren Kurs zu finden. Denn der Brexit-Deal der Konservativen ist schon dreimal im Parlament durchgefallen. May hat bereits ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, wenn die Abgeordneten grünes Licht für ein Abkommen geben. Der für den Strafvollzug zuständige Minister Robert Buckland sagte Sky News, mehr müsse May dazu nicht mehr sagen. Jetzt müsse man die Sache voranbringen.



Für Labour sei die Frage von Mays Nachfolge problematisch, sagte der für die Handelspolitik zuständige Oppositionspolitiker Barry Gardiner ebenfalls Sky News. Dann man wisse nicht, ob die Person dann einen ausgehandelten Deal auch umsetzen werde. „Das ist einer der großen Knackpunkte für uns.“ Gardiners Parteikollege Jon Ashworth sagte der BBC, Labour sei noch nicht richtig vorangekommen, um die Regierung vom eigenen Alternativplan für den Brexit zu überzeugen.