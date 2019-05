EU-Wahlen „Wenn Europa untergeht, geht unsere Kasse mit unter“

Heute gibt es keine Grenzen mehr zwischen Deutschland und Frankreich. Dafür aber Frieden. Jeder, der heutzutage hierzulande noch nicht 74 Jahre alt ist, hat noch nie in seinem Leben Krieg erlebt. Wann gab es das schon einmal in der Geschichte unseres Landes? Ist das nichts? War alles umsonst, haben wir nichts dazu gelernt?



Nation ist weder gottgegeben noch naturgewachsen. Es gibt so gut wie keine Nation in Europa, die nicht auch einmal Teil einer anderen war oder andere ganz oder teilweise „geschluckt“ hatte. Die Grenzen in Europa sind das Ergebnis von Macht, Waffen, Hochzeiten, diplomatischen Intrigen... Bismarck schuf das Deutsche Reich, nachdem er die Österreicher mit Krieg aus dem Deutschen Bund verdrängt und Frankreich trickreich mit einer gefälschten Emser Depesche in den Krieg gelockt und den bayrischen König mit viel Geld bestochen hatte, auf dass dieser der „Kaiserkrönung Wilhelm I.“ in Versailles zustimme. So konnte Ludwig I.I endlich seine Traumschlösser in Bayern vollenden. Eine Hand wäscht die andere. Die Reichsgründung war ein übles Geschäft.



Nation ist ein Geflecht von Absicht, Zufall und Willkür.