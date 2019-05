EU-Wahlen „Wenn Europa untergeht, geht unsere Kasse mit unter“

Ich war damals auf „meine CDU“ und ihre Vorsitzende Angela Merkel stolz. Das „C“ in unserem Parteinamen glänzte als Signum christlicher Barmherzigkeit. Jetzt sind alle dabei, sich eifrig wechselseitig zu versichern, „so etwas darf niemals mehr vorkommen“. Selbst die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer raunt ähnlich Unverständiges. Was denn soll nicht mehr vorkommen? Dass wir Hunderttausenden das Leben gerettet haben? War das eine Schande?



„Du sollst Gott lieben mit all Deinen Kräften und Deinen Nächsten wie Dich selbst.“ Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Und wer ist Dein Nächster? Nicht Dein Stammes-, Religions- oder Klassengenosse, sondern der, „der unter die Räuber fiel“. Das ist nämlich die revolutionäre Quintessenz des biblischen Gleichnisses vom guten Samariter (und dessen Botschaft gilt nicht nur für die sentimentalen Erbaulichkeiten von Kirchentagen).



Jetzt soll Europa zur Festung ausgebaut werden. Mauern, Stacheldraht, Wachhunde ist unser neues europäisches Projekt, für das alle Kräfte mobilisiert werden. Welche Mauer, die Völker schützen sollte, hat je ihren Zweck erfüllt. Weder der Limes noch die Chinesische Mauer haben gehalten, was ihre Erbauer versprachen. Selbst der mit Mienen und Wachhunden und von Armeen gesicherte Eiserne Vorhang war nur ein vergängliches, kurzzeitiges Hindernis.



Eingeschlossen vom Elend draußen will Europa offenbar drinnen wie bisher seine Feste ungestört feiern. Niemand erkennt ein mögliches Menetekel, das wie im alten Babylon an die Wand geschrieben König Belsazar den Untergang seines Reiches ankündigte: „Gewogen und zu leicht befunden“.



Die Flüchtlingsströme sind nur die Vorboten großer globaler Turbulenzen.