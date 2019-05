EU-Wahlen „Wenn Europa untergeht, geht unsere Kasse mit unter“

„Exotische“ Marginalien beschäftigen die europäische Kommission. Zum Beispiel die Frage wie die Öl- und Essigflaschen in europäischen Gaststätten aufgestellt werden sollen. Die Flaschen werden weiterhin – Gott sei Dank –nach heimatlichen Sitten und Bräuchen auf den Tischen der Gaststätten Europas unterschiedlich platziert, weil zum Beispiel der Beisl nämlich etwas ganz anderes ist als eine Taverne und sich ein Wirtshaus vom Bistro wie die Sonne vom Mond unterscheidet. Selbst in Düsseldorf wird das Bier in andere Gläser ausgeschenkt als in Köln. So bleibt es auch und soll so bleiben.