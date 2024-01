EU-Wahlen Katarina Barley: Die Angezählte

Für die deutsch-britische Juristin war der erstmalige Einzug ins EU-Parlament auch in anderer Hinsicht nicht nur ein Grund zur Freude: Denn just als sie – die Tochter eines britischen Redakteurs der Deutschen Welle und einer deutschen Ärztin – in die europäische Volksvertretung einzog, schieden die Landsleute ihres Vaters aus dem Parlament aus. „Ich finde es vor allen Dingen unglaublich traurig“, sagte sie 2020, kurz bevor der Brexit endgültig vollzogen wurde.