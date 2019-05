EU-Wahlen „Wenn Europa untergeht, geht unsere Kasse mit unter“

„Vorwärts nach Europa“ oder „Rückwärts in den Nationalismus“, das wird jetzt entschieden. Es gehört zur Lust der Demokratie, über Weichenstellungen zu streiten. Dieser Streit lohnt sich.



Wir streiten derzeit jedoch öfter über Nebensächliches. Zum Beispiel, ob sich in Hamburger Kitas Kinder im Karneval als Indianer verkleiden dürfen. Gemessen an der Notlage Europas ist das eine Luxusfrage gelangweilter Wohlstandsbürger.



Ob jedes Wort „gender-gerecht“ gesprochen oder geschrieben wird, mit Sternchen oder ohne, ist ein Streit, der vergleichbar ist der Frage, ob unten der tröpfelnde Wasserhahn abgedichtet werden soll, während oben der Dachstuhl brennt.



Europa – JA oder NEIN, und wie und wann ist freilich eine Frage, die nicht den Dachstuhl betrifft, sondern das Fundament, auf dem das Haus der Zukunft gebaut werden wird.



Die großen Fragen



Welche der großen Fragen, welche die Existenz unserer Enkel bestimmen werden, kann noch national beantwortet werden?



1. Klima?



2. Terrorismus?



3. Finanzherrschaft?