EU-Weltraumprogramm Fast 15 Milliarden Euro für Europas Weltraum-Träume

Denn die Raumfahrtindustrie boomt derzeit – weltweit sind zahlreiche Projekte in Entwicklung oder in Planung. Jedes Jahr sollen in dieser Dekade mehr als 1000 Satelliten ins All geflogen werden, schätzen etwa die Marktforscher von Euroconsult. Allein in Europa sind aktuell mindestens sechs Weltraumbahnhöfe geplant beziehungsweise im Ausbau, darunter auch eine Plattform in der deutschen Nordsee.