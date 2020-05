EU-Wiederaufbauplan Von der Leyen stellt viel Geld ins Schaufenster

Absehbar großen Streit wird es um die Rückzahlung der Schulden geben. Denn das Wiederaufbauinstrument, mit dem nun die Folgen der Coronakrise bekämpft werden soll, wird über Schulden finanziert. Mittelfristig drohen den EU-Mitgliedsstaaten somit höhere Beiträge für die EU. Um den Anstieg zu mildern, will die EU-Kommission neue Einnahmequellen generieren. Genannt werden mehrere Optionen in Brüssel, etwa zusätzliche Einnahmen aus dem Emissionshandel, wenn der ausgeweitet wird auf die Schifffahrt.



Als weitere Möglichkeit wird eine CO2-Grenzausgleichssteuer genannt. Die ist jedoch selbst innerhalb der EU-Kommission höchst umstritten. Die Generaldirektion Handel will Abgaben vermeiden, die auf weniger umweltfreundlich hergestellte Produkte erhoben würden, weil sie nur schwer mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO in Einklang zu bringen wären. Außerdem würden sie – ganz ähnlich wie die ebenfalls erwähnte Digitalsteuer – Ärger mit den USA provozieren. Eine eigene Steuer für Konzerne, die vom EU-Binnenmarkt profitieren, ist so obskur, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sie am Mittwoch nicht einmal erklären konnte.



Eine Einigung wird es wohl erst nach mehreren Gipfeln der Staats- und Regierungschefs geben. Vermutlich mit langen Nachtsitzungen – denn bei Haushaltsfragen gilt in der EU Einstimmigkeit.



Der Bonner Ökonom Moritz Schularick setzt darauf, dass die EU-Mitgliedstaaten mehr fiskalische Kompetenzen abgeben. Nur so könne Europa endlich seine geopolitische Rolle ausspielen – und nur dadurch werde der Euro zur echten Weltreservewährung.