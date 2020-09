EU-Wiederaufbauprogramm „Der nächste Spaltpilz für den Euro“

Der Soziologe Jürgen Habermas machte in der Welt am Sonntag vom 6. September für die jüngste Kehrtwende der Kanzlerin die AfD verantwortlich. Nachdem die eurokritischen, unverbesserlichen Nationalisten in diese Partei abgewandert seien, brauche die CDU auf diese Wählergruppe keine Rücksicht mehr nehmen und könne ihre Europapolitik nun unbehindert umsetzen.