EU-Wirtschaftsförderung: „Die Grundlagen für Günstlingswirtschaft“

Innovationen zur Dekarbonisierung dürfen Mitgliedsstaaten auch großzügig fördern, wenn sich Hersteller aus mehreren Ländern zusammentun unter dem Stichwort „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI). Auch hier gelten die Regeln nicht, Milliardensummen an Subventionen wurden in Brüssel genehmigt Projekte zu Batterien und Wasserstoff.

Teilweise werden diese Projekte aus dem Corona-Wiederaufbaufonds finanziert. Der kommt zu den nationalen Hilfen noch hinzu. Für den Fonds, mit 723 Milliarden Euro gefüllt, hat sich die EU zum ersten Mal gemeinsam verschuldet. Der Deal: Gegen Reformen bekommen EU-Staaten Geld aus Brüssel, das sie zu 37 Prozent in grüne und zu 20 Prozent in digitale Projekte kanalisieren müssen. Spanien erfüllt die Reform-Ziele und hat bereits 37 Milliarden Euro an Subventionen erhalten. Ob das Geld produktiv eingesetzt wird, ist beim Wiederaufbaufonds zweitrangig.