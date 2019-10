EU zur Causa Huawei: Deutliche Warnung in Richtung China wegen Cyberspionage

Der Titel ist bürokratisch dröge, doch der Bericht, der am morgigen Mittwoch in Brüssel veröffentlicht wird, hat es in sich. In dem Papier „Cybersecurity von 5G-Netzen – eine koordinierte Risikoanalyse“ benennt die EU-Kommission erstmals Staaten und Akteure, die auf Geheiß von Staaten agieren, als größtes Sicherheitsrisiko beim Übergang auf die 5G-Technologie für Mobilfunknetze. Weder China noch der hochumstrittene Mobilfunkausrüster Huawei sind in dem Dokument ausdrücklich erwähnt. Aber die Botschaft an Peking ist unmissverständlich: Europa ist sich des Risikos durch künftige Cyberspionage sehr bewusst – und will sich zur Wehr setzen.