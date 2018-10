EuGH-Generalanwalt zu EZB-Anleihekäufen Das Verbot der Staatsfinanzierung löst sich auf

Sachlich zu bestreiten ist das Faktum der monetären Staatsfinanzierung kaum. Aber juristische Argumente müssen eben nicht unbedingt dem entsprechen, was man gemeinhin Menschenverstand nennt, sondern dem, was in Gesetzen und Verträgen steht. Und verboten ist laut „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ ( Art 123 Absatz 1) „der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen [also den Mitgliedsstaaten] durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken“. Dieses Wörtchen – „unmittelbare“ – bietet also die Lücke für den Umweg über die „Sekundärmärkte“.