Euro: Bulgarien steht offenbar vor Beitrittsantrag zur Bankenunion

Das EU-Mitglied Bulgarien will noch am Mittwoch formell den Beitritt zur europäischen Bankenunion beantragen. Der Brief werde „in ein paar Stunden“ verschickt, kündigte Finanzminister Wladislaw Goranow am Mittwoch an. Die Zugehörigkeit zu dem Projekt, das die Bankenstabilität verbessern soll, gilt als erster Schritt zu einer Einführung des Euros. Das Balkanland ist bereits eine Reihe von Verpflichtungen eingegangen, darunter die Kooperation mit der Europäischen Zentralbank.