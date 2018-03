Euro-Reform: Nordisches Acht-Staaten-Bündnis findet neue Verbündete

Nach Informationen der WirtschaftsWoche will das Nicht-Euro-Land Tschechien beitreten. Bisher gehören neben den Niederlanden Irland, Finnland, Lettland, Litauen, Estland und die Nicht-Euro-Staaten Schweden und Dänemark zu der stabilitätsliebenden Allianz. Die Gruppe will sich geografisch nicht beschränken. Die Finanzminister der Länder treffen sich alle zwei Monate nach der Eurogruppe zu einem Essen und wollen ihre Zusammenarbeit in Zukunft verstärken.